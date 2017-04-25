Kendisine kart gösteren hakemi tekme tokat dövdü!

Spor sahalarında görülmesini istemediğimiz görüntüler... Hakem kırmızı kart gösterince oyuncu sinirlenip hakemi tekme tokat dövdü. İşte spor sahalarında yaşanan kavgalardan görüntüler...

Spor sahalarında her zaman kardeşilik, dostluk ve barış görmek istesekte maçlar içersinde yaşanan heyecan ve baskı bazen oyuncular arasında kavgalara neden olabiliyor. Spor sahalarında yaşanan kavgalar kameralara böyle yansıdı.

İşte o anlar: