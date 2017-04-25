Lionel Messi rekora doymuyor

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sergilediği performans ile rekorları alt-üst etmeye devam ediyor.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Gerd Müller (Bayern Münih / 525), Jimmy McGrory (Celtic / 522) ve Uwe Seeler'den (Hamburg / 507) sonra tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan dördüncü futbolcu oldu. La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'e karşı 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 577. resmi maçta 500. golünü kaydetti. Tangocu, La Liga'da 343, Şampiyonlar Ligi'nde 94, İspanya Kral Kupası'nda 43, İspanya Süper Kupası'nda 12, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti.