Medipol Başakşehir’de kadro sıkıntısı

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolunda zirveden uzaklaşan turuncu-lacivertlilerde hedef kupayı kaldırmak. Medipol Başakşehir'de zorlu maç öncesi kadro sıkıntısı dikkat çekiyor.

Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanacak Medipol Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek iki takımda da hedef turu geçmek. Sezon sonu ligde kupayı kaldırma adına Beşiktaş ile kıyasıya bir mücadele içinde olan Medipol Başakşehir, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla rakibinin 7 puan uzağında kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı, sezonu eli boş kapamama adına yarın oynayacağı mücadeleye büyük önem veriyor. 2016-2017 sezonunda istediği performansı bir türlü gösteremeyen ve ligde Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesini fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerin önündeki ilk engel Başakşehir. Advocaat'ın öğrencileri, rakibini saf dışı bırakarak finalde kupayı müzesine götürmenin peşinde…

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrasında bir televizyon kanalının muhabir ve kameramanının darp edilmesi olayına karıştıktan sonra tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Yalçın Ayhan, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın da sakatlıklarının tam olarak iyileşmediğini düşünürsek Medipol Başakşehir'in işi oldukça zor gözüküyor.

Düdük Mete Kalkavan'da

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak.