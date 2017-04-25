Milli güreşçiler Avrupa’da tarih yazmaya gidiyor

Dünyanın en iyi güreşçilerinin mindere çıkacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Milli güreşçiler, 'Bayrak ve İstiklal' parolasıyla minderde tarih yazmaya çalışacak.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun.”Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporular ve kategorileri şu şekilde:

Serbest Takım

57 kiloda Süleyman Atlı

61 kiloda Abdi Zurnacı

65 kiloda Mustafa Kaya

70 kiloda Yakup Gör

74 kiloda Soner Demirtaş

86 kiloda Selim Yaşar

97 kiloda Rıza Yıldırım

125 kiloda Taha Akgül

Kadınlar Takım

48 kiloda Evin Demirhan

53 kiloda Fikriye Gök

55 kiloda Bediha Gün

58 kiloda Derya Bayhan

60 kiloda Gamze Nur Adakan

63 kiloda Hafize Şahin

69 kiloda Buse Tosun

75 kiloda Yasemin Adar

Grekoromen Takım

59 kiloda Hammet Rüstem

66 kiloda Atakan Yüksel

71 kiloda Murat Dağ

75 kiloda Emrah Kuş

80 kiloda Aslan Atem

85 kiloda Metehan Başar

98 kiloda Cenk İldem

130 kiloda Rıza Kayaalp