Milli güreşçiler Avrupa’da tarih yazmaya gidiyor

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
“2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun.”Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporular ve kategorileri şu şekilde:
Serbest Takım
57 kiloda Süleyman Atlı
61 kiloda Abdi Zurnacı
65 kiloda Mustafa Kaya
70 kiloda Yakup Gör
74 kiloda Soner Demirtaş
86 kiloda Selim Yaşar
97 kiloda Rıza Yıldırım
125 kiloda Taha Akgül
Kadınlar Takım
48 kiloda Evin Demirhan
53 kiloda Fikriye Gök
55 kiloda Bediha Gün
58 kiloda Derya Bayhan
60 kiloda Gamze Nur Adakan
63 kiloda Hafize Şahin
69 kiloda Buse Tosun
75 kiloda Yasemin Adar
Grekoromen Takım
59 kiloda Hammet Rüstem
66 kiloda Atakan Yüksel
71 kiloda Murat Dağ
75 kiloda Emrah Kuş
80 kiloda Aslan Atem
85 kiloda Metehan Başar
98 kiloda Cenk İldem
130 kiloda Rıza Kayaalp