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Nuri Şahin’in sözleşmesi 2019’a kadar uzatıldı

Borussia Dortmund, Milli futbolcu Nuri Şahin’in sözleşmesinin 2019’a kadar uzatıldığını duyurdu.
16:3925 Nisan 2017
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Nuri Şahin’in sözleşmesi 2019’a kadar uzatıldı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin'in sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2019'nun Haziran ayına kadar yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Micheal Zorc, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Nuri, son birkaç yıldır şanssız sakatlıklar yaşasa da, geri gelip çok önemli bir rol üstlenebileceğini defalarca gösterdi. Nuri’nin sezonun son haftalarında takıma dönüş yapabileceğini umuyoruz. Hem sporcu hem de şahsi kişiliğiyle yüksek kalite sunan oyuncumuz, şüphesiz ki bu sezon olan hedeflerimize ulaşmamız için bize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

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