PFDK Başakşehirli futbolculara ceza yağdırdı

PFDK kararları açıklandı. Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Volkan Babacan'a 1, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verildi. Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Başakşehir’li 4 ismin de cezaları belli oldu.

Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti. Bu isimlerden Emre Belözoğlu’na 50 bin TL para cezası verilirken, Volkan Babacan’a ise 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Başakşehir Yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Ufuk Ceylan ve savunma oyuncusu Yalçın Ayhan’a ise 13 bin TL para cezasının yanı sıra 5 resmi müsabakadan men cezası verildi. Açıklanan cezaların ardından Emre Belözoğlu, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyebilecek. Volkan Babacan ise kupa maçında cezasını doldurup, hafta sonundaki Beşiktaş maçında takımdaki yerini alabilecek.

İşte PFDK’nın kararları:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN’ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN’ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN’ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BANDIRMASPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım seyircilerine diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR – GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU – ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT E1 BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,B,C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.04.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR – MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SİVASSPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR – ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MERSİN İDMAN YURDU Kulübü sporcusu HİLMİ REŞİTİ’nin, 19.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU – ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA KEMAL KARA’nın, 18.04.2017 tarihinde oynanan ADANADEMİRSPOR – GİRESUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ABDULSAMED DAMLU’nun, 18.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.