Pınar’ın sahibi Yaşar Holding’ten Karşıyaka açıklaması: Bizi temsil etmiyor

Yaşar Holding, şirketin yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar, referandumun ardından paylaştığı "Evet" mesajı için kamuoyuna özür mesajı yayınladı. Gelen tepkiler ardından kamuoyuna bir açıklama yapan Yaşar Holding, Selim Yaşar'ın kendisinin şirketin görüşünü temsil etmediğini açıklayarak geri adım attı ve Karşıyaka Basketbol Takımı'nın sponsorluğundan çekilmeyeceklerini, desteklerini devam edeceğini duyurdu.

Boykot başlatılan Pınar'ın sahibi Selim Yaşar'ın referandum sonrası takipçileri ve bazı Karşıyakalı taraftarlarla sosyal medyada yaşadığı tartışmayla başlayan krizle ilgili Yaşar Holding'ten açıklama yapıldı.

Yaşar Topluluğu adına yapılan açıklamada Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın referandum sonrası sosyal medyadaki tartışmalarla ilgili herhangi bir özür metni yer almazken, Selim Yaşar'ın mesajlarının kendi görüşleri olduğunu ve Yaşar Topluluğunu bağlamadığı belirtildi.

Yaşar Holding'ten yapılan o açıklama:

Kamuoyunun Bilgisine,

Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Yaşar'ın 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşen referandum sonrası, kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yaşar Topluluğu, 71 yıldır kurumsal değerleri ışığında, etik duruşundan taviz vermeden, her kurum, kuruluş ve bireye eşit mesafede durarak şirketleri ve markaları ile üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Demokrasinin önemi ve gereğine inanan Yaşar Topluluğu olarak, Sayın Selim Yaşar'ın görüşlerinin şahsi görüşleri olduğunu, söz konusu görüşlerin Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi'ni temsilen verilmediğini, Topluluğumuzun tüm siyasi görüşlere ver partilere eşit mesafede durduğunu hatırlatmak isteriz.

Ülkemizin gelişmesi ve geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Yaşar Topluluğu

NE OLMUŞTU?

Pınar'ın sahibi Selim Yaşar, İzmir'de en yüksek ‘Hayır' oyu çıkan Karşıyaka ilçesinin basketbol takımının sponsorluğundan çekilebileceklerini duyurmuştu. Ürünlerine boykot başlatılan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar özür diledi.

Selim Yaşar, Facebook hesabından Karşıyaka taraftarlarıyla girdiği tartışmada bir takipçisinin, “Siz Karşıyaka'yı düşünmeyin, Yaşar Holding'i düşünün” mesajına, “En yüksek ‘Hayır' Karşıyaka'dan. YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli” diye yanıt vermişti.

Sözlerin geniş yankı uyandırmasının ardından, sosyal medyada Hayır cephesinden şirket ürünlerine ciddi boykot başlatılmıştı. Şirket; Selim Yaşar'ın sözlerinin aileyi ve şirketi bağlamadığını açıklamak zorunda kalmıştı. Buna karşın tepkiler sosyal medyada başta Pınar olmak üzere tüm şirket ürünlerine boykot başlatılmıştı.

Yaşar Holding'ten yapılan ilk açıklama şöyleydi:

“Yaşar Topluluğu olarak 60 yılı aşkın süredir gönül verdiğimiz, başarısından üzüntüsüne her zaman yanında olduğumuz Karşıyaka'ya desteğimiz var olduğumuz sürece devam edecektir. Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi olarak sponsorluğumuzun sürdüğünü ve Karşıyakamızın her zaman gururla destekçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.”