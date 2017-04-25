Rajtoral’ın sevgilisinden duygulandıran veda

İntihar ederek hayatına son veren Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral'ın sevgilisi, paylaştığı mesajla duygulandırdı. Mesajdaki 'Yardım etmek istedim' sözü akıllara Rajtoral'ın ölümününe neden olduğu söylenen sorunları getirdi.

Gaziantepspor’da forma giyen Rajtoral’ın intiharı Türk futbol camiasını yasa boğdu. 31 yaşındaki futbolcunun hayatına kıymasının ardından yaşadığı psikolojik sorunlar ön plana çıktı. Rajtoral’ın sevgilisi de Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile başarılı futbolcunun yaşadığı sıkıntılara yardım etmek istediğini ortaya çıkardı. Duygusal bir veda mesajı yanan Petra Hrůzková, şu ifadelere yer verdi:

“Herkes ne kadar büyük bir kalbin olduğunu ne kadar harika bir insan olduğunu biliyor. Sadece bu hayat için ayrıldık. Yardım etmek istedim ama kader bizi yendi. Bir parçam benden ayrıldı. Seni hiç unutmayacağım.”

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Mesajda yer alan ‘Yardım etmek istedim’ sözü, Rajtoral’ın sevgilisinin de futbolcunun psikolojik rahatsızlığından haberdar olduğunu gözler önüne serdi. Zaten Rajtoral’ın ölümünün ardından Çek basınında yer alan eski haberlere baktığımızda Rajtoral'e, Banik Ostrava'da oynadığı yıllarda doktorun “tükenmişlik sendromu” tehşisi konulduğu ortaya çıkıyor. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan ve içine kapanık bir ruh halinde olan futbolcunun, çoğu zaman takım arkadaşlarıyla dahi konuşmadığı anlaşılıyor. Hatta Rajtoral’ın konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada “İşin sonuna geldim. Bu hastalıkla savaşırken futbol düşünemiyorum. İkinci kez bu rahatsızlık beni vurduğunda futbolu bırakmayı düşündüm” sözleri durumun ciddiyetini de gözler önüne seriyor.

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TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmiş bir kişi bunu ya duygusal çöküş ya duyarsızlaşma ya da azalmış başarma motivasyonu şeklinde yaşar. Bunların her biri kişinin rutin hayatını, işlevselliğini ve tepkilerini ciddi oranda etkiler. İşi, ailevi sorumlulukları, bireysel sorumlulukları, yardıma muhtaç yakınının bakımı gibi o sırada sürdürmeye çalıştığı uğraşı ile ilgili istek, güç, gayret, olumlu duygu ve davranışlarını gittikçe azaltarak, kişinin yetersiz kalmasına neden olur.

Bu motivasyon, ilgi ve istek kaybı ile birlikte kişide genel bir enerji kaygı, kendisi ile ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, yetersizlik ve başarısızlık hissi gelişir. Bunlara ek olarak, başkalarına karşı da ilgi kaybı, negatif duygu ve davranışlar ortaya çıkar. İşte bütün bunlar kişiyi çevreden uzaklaşmaya, kişilerarası ilişkilerde çatışmaya veya kendi içine kapanmaya zorlar.

Tükenmişliğin getirdiği bu genel enerji kaybı, kişide fiziksel olarak kronik yorgunluk ve bir takım bedensel yakınmalarla kendini gösterir. Hem duygusal hem de fiziksel kayıplar kişide çaresizlik, ümitsizlik, özgüven eksikliği oluşturarak duygusal ve zihinsel tükenmeye neden olur. Dolayısıyla kişi sorumlu olduğu görevleri sürdüremez hale gelir, insan ilişkileri tamamen bozulabilir.