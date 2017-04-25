Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti!

PFDK'nın Rize'de gazeteciye saldıran futbolculara verdiği cezalar, Rıdvan Dilmen'i çıldırttı!

Rıdvan Dilmen, Çaykuır Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle Medipol Bşakşehir futbolcuları Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’a 5 maç, Volkan Babacan’a ise 1 maç ceza verilmesi üzerine NTV Spor canlı yayınına bağlanarak isyan etti.

İşte Rıdvan Dilmen’in sert yorumu;

“Türkiye’de 3-4 günde bir tiyatro – sinema yayına giriyor. Bir operasyon yapılmış, o operasyon sonunda dayak yiyen kardeşimiz, uçağa bindirilmiş, çay, kahve içirilmiş, bir de röportaj yaptırılmış dayak yediği adam ile, sonra güllük gülistanlık olmuş her şey, sonra da Türkiye’deki insanların akıllarıyla dalga geçilmiş.

Filmin sonu burada bitiyor. Ben bu filmin hiçbir şeyini beğenmedim. 3-4 günde bir senaryo çekiliyor. Bu filmin adı, ‘İnsanlarla alay etmek’. Başakşehir kararını verenler kurullar, yarın istifa etmeli.”