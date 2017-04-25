Rıdvan Dilmen’den Medipol Başakşehir yönetimine sert eleştiri!

Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan kavga Medipol Başakşehir’e pahalıya patladı. Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Emre Belözoğlu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Yönetim, yedek kaleci Ufuk ile stoper Yalçın’ı süresiz kadro dışı bıraktı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yaşananların ardından Medipol Başakşehir yönetiminin aldığı kararlara tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir’in deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananların faturası ağır oldu. Emre Belözoğlu, kendisine küfreden bir taraftarla ağız dalaşına girmiş, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları Medipol Başakşehirli oyuncuların saldırısına uğramıştı. TFF Hukuk Kurulu, bu olay sonrasında Emre'nin yanı sıra Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ı tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Dört futbolcu da karar çıkmazsa yarın Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Emre'ye 36. maddeden (sportmenliğe aykırı hareket) 1 ile 3, diğer 3 oyuncuya 44. maddeden (saldırı) 5 ile 10 maç arasında ceza gelme ihtimali söz konusu. Başakşehir yönetimi ise Ufuk ile Yalçın'ı süresiz kadro dışı bıraktı, iki oyuncuya idari para cezası verildi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasında yaşananlardan yola çıkarak sert eleştirilerde bulundu.

Son dakika Başakşehir, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan`ı kadro dışı bıraktı Başakşehir, Rize'de gazeteci tekmeleyen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ı süresiz kadro dışı bıraktı. İlgili Haberi Oku

Dilmen, “Orada yaşını başını almış terbiyesiz bir adam ‘Burası Rize' deyip anasına avradına küfrediyor. Gazeteci arkadaşımız mağdur edildi orada, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk kurban edildi? Volkan Babacan, Mahmut'u, Emre Belözoğlu'nu niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Ailevi duyguları çok iyi kulüpse o zaman hepsi kadro dışı kalsın. Adaletsizlik yapmasınlar. Zamanında Melo arkadaşını dövdü. Bilica sağı solu kazdı. Kokainden yargılanan adam bu ülkede üç kez teknik direktörlük yaptı, taraftarın ağzına burnuna gaz sıktılar, hakem odasına indiler ki; şu anda aralarında TFF yönetim kurulunda olan adam var. Aziz Yıldırım soyunma odasına iniyor. Kupa almak için başbakan aranıyor. Burası ne biçim ülke ya?” dedi.

KALE FARUK’UN

Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe maçında kaleyi 22 yaşındaki Faruk Çakır koruyacak. Genç file bekçisi bu sezon Amasya ve Sivas ile oynanan kupa maçlarında forma giymiş, iki karşılaşma da 0-0 bitmişti.