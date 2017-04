Toronto’da 23 Nisan coşkusu

Toronto’nun Kalbi “Nathan Phillips Square” dün Mustafa Kemal Atatürk diye attı…

“Turkish Society of Canada” derneği, sayıları 180'i aşan gönüllü ordusuyla dün “Toronto'nun Kalbi” olarak bilinen, şehrin merkezi, Nathan Phillips Square'de binlerce Torontolu'nun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Derneğin aynı lokasyonda son 6 yıldır her yıl çıtayı daha da yükselterek gerçekleştirdiği bu büyük etkinlik, Toronto ve civarında yaşayan çeşitli uluslardan ve kültürlerden çocukların ve ailelerinin katılımıyla sunulan halkoyunları gösterileri, kültür masaları, çocukların katıldığı yarışmalar, yüz boyama, balon şekillendirme, palyaço gösterileri ve daha nice çeşitli eğlencelerle ve etkinlik süresince patlamış mısır, pamuk helva ve atıştırmalık ikramların sunumuyla ete kemiğe bürünüp vücut bulsa da, bu sefer her zamankinden çok daha farklı bir ruh vardı meydanda ; En yalın ifadeyle Toronto'nun Kalbi “Nathan Phillips Square” dün MUSTAFA KEMAL ATATÜRK diye attı…”

Etkinlik boyunca en çok dikkati çeken husus, alanın her köşesine yayılmış olan Toronto Türk Toplumu üyelerinin her birinin gözlerinden okunan gurur ifadesi, mutluluk ışıltısıydı…Ay Yıldızlı Bayrağımızı şehrin meydanına çektirmenin, İstiklal Marşımız'ı haykırarak okumanın verdiği haklı gururun yanısıra, meydanda genci yaşlısı herkesin gözlerinde Mustafa Kemal'in o çakmak mavisi gözlerindeki ışıltının aynısı vardı. Hele kapanışta “İzmir Marşı”, “Onuncu Yıl Marşı” tek bir yürek olarak okunurken, “Memleketim” şarkısının o unutulmaz dizeleri hep bir ağızdan söylenirken, o gözlere yakından bakılsaydı eminiz ki o gözlerin her birindeki yegane ifadenin “Biz Atamız'ın izinde, onun açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz, Ulusal Egemenliğimize ve Cumhuriyetimize, sahip çıkacağız” olduğu görülürdü.

Bu etkinliğin gerçekleşmesi için Turkish Society of Canada, Organizasyon Ekibi ve Destek Komitesiyle, Can Gönüllüleriyle aylarca çalışmış olsa da esasında öyle bir yapıtaşı vardı ki, eğer olmasa bunların hiçbirinin gerçekleşemeyeceği, işte bu yapıtaşı “Mustafa Kemal'in Vizyonuydu”…O vizyona inananlar, o vizyonu ve azmi takip edenler, yıllar önce Ata'larının izinde ve azmederek çıktıkları bu yolda dün sadece Toronto'nun değil tüm Kanada'nın, en büyük ve en geniş kapsamlı “Çocuk Bayramı'nı” Ata'larının evrensel vizyonu sayesinde gerçekleştirdiler.