Trabzonspor Avrupa aşkına

Özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla 5. sıraya kadar yükselen Trabzonspor, kalan 6 haftada da bu başarılı performansını devam ettirerek Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, ikinci yarıya adeta kabuk değiştirerek başladı. 2017'de oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet alan bordo-mavililer, ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçta istikrarlı yükselişini devam ettirerek rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Avrupa yoluna girmenin hesaplarını yapıyor.

Bordo-mavililer, Avrupa'ya gitme adına yarış içinde olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre fikstür avantajına sahip. Önümüzdeki 2 karşılaşmayı evinde oynayacak olan Trabzonspor, bu maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 2 puanla yakından takip ettiği Galatasaray'ın kötü gidişatını fırsat bile Ersun Yanal'ın oyuncuları, aradaki puan farkını eritmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 29. haftada Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakken, bir sonraki maçta evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek. Eğer Galatasaray bu iki maçın birini kaybeder, Trabzonspor da Gençlerbirliği ve Kayserispor karşılaşmalarını kazanırsa rakibinin önüne geçerek 4. sıraya yerleşecek ve Avrupa potasına girecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi ise evinde vurmanın peşinde. Sarı-lacivertliler ile arasında 6 puan bulunan Trabzonspor, rakibinin 30. haftada oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasında olası bir puan kaybı sonucunda bu farkı 3'e indirecek. Böyle olunca da 33. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak mücadelenin önemi daha çok artacak. Karadeniz takımı, eğer Kadıköy'de galip gelirse puan farkını kapatarak rakibini geçme şansı yakalayacak.

Kalan maçlar

Trabzonspor, kalan haftalarda iki zorlu karşılaşmaya çıkacak. 32. haftada Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bir sonraki hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynayacak. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarına katılma hesapları yaptığı bu dönemi en az kayıpla atlatarak hedefine ulaşmak istiyor.Trabzonspor'un kalan 6 haftada oynayacağı mücadeleler şöyle:

Gençlerbirliği

Kayserispor

Adanaspor (D)

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor