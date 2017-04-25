Trabzonspor’da kolej havası

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında dibi görmesinin ardından devre arasında büyük bir değişime uğrayarak Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapan Trabzonspor'da kolej havası yaşanıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 18 puan ile 13 sırada tamamladı. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, devre arasında başta yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın büyük gayretleri sonrası takımın çehresini değiştirdi. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 29 puanla flaş bir çıkışa imza attı. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı son 7 maçta sahadan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapayan Karadeniz ekibi attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 3 gol gördü. Trabzonspor, dış saha maçlarında 28 puan toplayan Beşiktaş ve 27 puan toplayan Fenerbahçe’nin ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.

Yanal mimar gibi çalıştı

Ersun Yanal, Trabzonspor’daki üçüncü döneminde takıma önemli bir ivme kazandırırken, genç isimleri de ön plana çıkarmaya devam ediyor. Yanal, işe ilk olarak takımı yenileyerek başladı. Bazı isimlerle yollar ayrılırken, önemli transferlerle de takıma güç takviyesi yapıldı. Devre arasında titiz bir çalışma içine giren bordo-mavililer tecrübeli isimlerle, genç isimleri bir araya getirdi. Sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma katılmasına özen gösterdi.

Takım içendeki bağlar güçlendi

Trabzonspor’un ligin ikinci yarasında elde ettiği başarının önemli bir unsuru da takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kuruldu. Yerli ve yabancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu çocuklarının kaynaşması, yönetimin ve teknik direktör Ersun Yanal’ın oluşturmak istediği kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Birbirine saygılı oyuncu grubu

Trabzonspor’da, futbolcular birbirlerine destek olurken moral de aşılıyor. Özellikle takımın tecrübeli isimleri başta olmak üzere takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Durica ve Olcay Şahan’ın, takımdaki genç isimlere destek olmaları dikkat çekiyor. Yanal’ın, takımdaki genç isimleri tecrübeli isimlere paylaştırmış durumda. Futbolcuların, sosyal medyayı kullanarak yaptıkları paylaşımlar ise takımdaki moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gösteriyor.

Yönetimin çabası

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Trabzonspor’da kolej takımı havası yakalamasının en büyük etkenlerinden biri de yönetimin hayata geçirdiği uygulamalar oldu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulunun kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinde biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen düzenli yapılan ödemeler hem futbolcu kadrosuna hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.