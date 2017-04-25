Volkan Demirel’e ‘Yıldırım’ tebrik

40 yaşına kadar oynamak istediğini söyleyen Volkan Demirel, hem derbideki performansıyla kendisini eleştirenlere cevap verdi hem de Başkan Aziz Yıldırım’dan övgü aldı.

Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Volkan Demirel, derbideki performansıyla güven verdi, yaptığı kurtarışlarla takımını galibiyete taşıdı. Galatasaray karşısındaki performansıyla kendisine yapılan eleştirilere cevap veren tecrübeli file bekçisi, “Ben daha bitmedim” dedi. 40 yaşına kadar oynamak isteyen Volkan Demirel'i ayrıca Başkan Aziz Yıldırım'ın da tebrik ettiği kaydedildi. Kaptan Volkan Demirel, “Biz en kötü dönemde, en zor maçlardan alnımızın akıyla çıktık. Bunu da Galatasaray galibiyetiyle bir kez daha ispatladık. Gücümüzün farkındayız. Önemli bir galibiyet elde ettik ve bunun da son dakika golüyle gelmesi daha güzel. Bu galibiyet biraz olsun hem kötü gidişatımızı hemde taraftarlarımızı mutlu etme açısından iyi oldu” şeklinde konuştu.