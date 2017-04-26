Ahmet Nur Çebi’nin eşinden esprili yorum

“Ahmet Bey neredeyse Ümraniye’de tesislerde yatıyor” diyen Bayan Çebi, SÖZCÜ aracılığıyla mesaj yolladı: “3. yıldızı bir takalım, ondan sonra Ahmet’i ben alacağım.”

SÖZCÜ

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi de geri sayımda. Siyah-beyazlıların başarısının arka planındaki aile ruhunu yaratan isimlerden olan Berna Çebi, SÖZCÜ'ye konuştu.

Bayan Çebi, “Eşinizi ne kadar sıklık ile görüyorsunuz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Neredeyse Ümraniye'de yatıp kalkıyor. Bu durumdan hiçbir zaman şikâyetçi olmadım. Çünkü Ahmet, Beşiktaş'ı çok seviyor. Futbolcuları kendi çocukları gibi görüyor. Ben de elimden geldiğimce ona yardımcı oluyorum. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Üzülünce ben de üzülüyorum. İstanbul'da her maça geliyorum. Zaman zaman Avrupa ve deplasmanlara da gidiyorum. Ben de çok koyu bir Beşiktaşlıyım. O yüzden sorun yok.”

Berna Çebi, Ahmet Nur Çebi ile ilgili bir planını olduğunu da söyledi. SÖZCÜ aracılığıyla eşine seslenen Berna Çebi gülerek, “Allah'ın izniyle şu 3. yıldızı bir takalım, ondan sonra Ahmet'i ben alacağım. Şu sezon hayırlısıyla bir bitsin. Bizimkisi latife. Ahmet Bey'in ailesi olarak her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” ifadelerini kullandı