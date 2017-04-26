Alper Potuk, Tuvana Türkay’la objektiflere yakalandı!

Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk, aralarında aşk dedikodusu çıkan Tuvana Türkay'la yemek yerken yakalandı.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Alper Potuk önceki gece Arnavutköy’de Tuvana Türkay’la yemekteydi. Geçen yıl haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan Alper Potuk, yemekte kameralara yakalandı. Tuvana Türkay, geçen kasımda oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçını Alper Potuk'un 7 numaralı formasıyla tribünden izlemiş, ancak devamında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlamıştı.

İKİLİ AYRI AYRI MEKANDAN ÇIKTI!

İkili, önceki akşam Şanda Tiryaki Ocakbaşı'nda baş başa yemek planı yapınca kaçış oyunu sona erdi. Türkay ve Potuk, kapıda habercilerin olduğunu duyunca restorandan ayrı ayrı çıktı. Potuk, son model Ferrari'si ile oradan ayrıldı. Türkay ise bahçe bölümündeki 2 metrelik duvardan atlamaya kalktı. Son anda bu riskli hareketten vazgeçen ve yine ön kapıya yönelen oyuncu, “Yeni aşk mı?” sorusuna “Burası restoran, birlikte yemek yedik o kadar” diye yanıt verdi.