Anthony Joshua – Wladimir Klitschko maçı saat kaçta, hangi kanalda

Dünyadaki boks tutkunları bu maça kitlendi. Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko (Kliçko) arasında yapılacak olan kemer maçı cumartesi günü oynanacak. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri ve maçla ilgili son gelişmeler burada.

Dünyanın beklediği Anthony Joshua – Wladimir Klitschko arasındaki Dünya Ağırsıklet Boks kemer mücadelesi yaklaşıyor. 29 Nisan Cumartesi gecesi yapılacak. Saat 21:00’de başlaması planlanan maç Tivibuspor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İngiltere’nin meşhur Wembley Stadyumu’nda yapılacak olan maça 90 bin kişilik rekor katılım bekleniyor.

MAÇ ÖNCESİ ATIŞMALAR

Profesyonelliği ile bilinen iki sporcu maç öncesi birbirlerine ufak göndermelerde bulundular. Tansiyon hiç yükselmedi ve gerilimler söz seviyesinde kaldı.

Profesyonel yaşamında mağlubiyeti bulunmayan Joshua, “Yaşın önemi var elbet. Babam yaşında olduğunu kendisi söyledi. Bunu kazanmamın bir nedeni olarak görmüyorum. Kendi prestiji için dövüşecek. Unvanını geri kazanmak isteyecek, bu da benim için önemli bir fırsat. Klitschko ile 12 raund dövüşebilirim. Emin olun ki onunla baş edebilirim.” diye konuştu.

KLİÇKO: BASKI ONDA

Ukraynalı boksör Kliçko ise kendisinin son derece rahat olduğunu ve baskı hissetmediğini söyledi. Kliçko, “Tüm baskı diğer tarafta, bende değil. Unvanımı koruma kaygım yok. Kaybetme veya kazanma konusunda bir rekorsal endişem yok. Sadece ringin keyfini çıkarmak, atmosferin zevkine varmak istiyorum. İyi performans göstermek ve kendimi etkilemek istiyorum. Ne yapacağım konusunda yeterli deneyime sahibim” diye konuştu.

RAKAMLARLA…

– 18 profesyonel dövüş yapan Anthony Joshua, bunların 18’ini de nakavt ile kazandı. Charles Martin, Dominic Breazeale ve Eric Molina gibi ABD’li boksörleri nakavt etti.

– 3 kez Dünya Şampiyonluğu unvanı kazandı. Ayrıca İngiliz ve Commonwealth ödüllerine sahip.

– Joshua 18 maçının 5’ini ilk raundda bitirdi. Emanuele Leo, Hector Alfredo Avila, Matt Legg, Michael Sprott ve Gary Cornish gibi rakipleri 3 dakikada nakavt oldular.

– Klitschko profesyonel olduğunda Anthony Joshua 7 yaşındaydı. Ukraynalı ilk profesyonel maçını 1996’da Fabian Meza’ya karşı yaptı.

– Joshua 2012 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.

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