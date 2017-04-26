Aziz Yıldırım’dan İTO’ya ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yöneticiler, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Fenerbahçeli Meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve yöneticilerden İTO’ya ziyaret. İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın ev sahipliğinde, İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında gerçeklesen organizasyona Başkan Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Asbaşkanlar Önder Fırat, Şekip Mosturoglu, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve İTO meclis üyeleri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “Dün akşam Fenerbahçe yeniden çok büyük bir başarıya imza attı. Sağ olsun ben de Başkanımızın misafiri olarak oradaydım. 3 maç üst üste; 2 deplasman bir iç saha maçında Panathinaikos’u, tabiri caizse eze eze yendik. Geçtiğimiz hafta sonu da Galatasaray’ı çok oynamadan ki çok oynamamıza gerek yoktu zaten… bir gol lazımdı onu da attık sonuçta ve orada da iyi bir sonuç aldık. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi. Yemeğin sonunda, Final-Four’a kalma başarısı gösteren Erkek Basketbol Takımı için Final-Four pastası kesildi.

İTO Başkanı Çağlar, Başkan Aziz Yıldırım’a hayat ağacı isimli çini hediye ederken, Çağlar’a ise ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.