Bakan Çağatay Kılıç, Fenerbahçe’yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Euroleague play-off çeyrek final serisinde Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final-Four'a kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Euroleague play-off çeyrek final serisinde Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final-Four’a kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı.

Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

“Euroleague’de Final-Four’a üçüncü kez yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş’a da başarılar diliyorum. İstanbul’da düzenlenecek Euroleague Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum.”