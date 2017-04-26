Barcelona’dan gol yağmuru

Barcelona ligde fırtına gibi esiyor. Real Madrid galibiyetinin ardından Osasuna'yı konuk eden Katalanlar, güçsüz rakibine acımadı.

İspanya La Liga’da Barcelona, 24. hafta maçında Osasuna’yı 7-1 yendi. Real Madrid zaferiyle birlikte şampiyonluk yolunda ümitlenen Katalanlar, farklı Osasuna galibiyetiyle birlikte ivmesini artırdı.

Nou Camp’taki mücadelede Arda Turan maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Barça’da goller Lionel Messi (2), Andre Gomes (2) Paco Alcacer (2) ve Javier Mascherano’dan geldi.

Barcelona bu maçla birlikte puanını 78’e çıkardı. Osasuna 18 puanda ligin son sırasında bulunuyor. Barcelona’nın 3 puan gerisine düşen Real Madrid’in rakibine göre 2 maç eksiği bulunuyor.

İspanya La Liga’da Barcelona bir sonraki maçını Espanyol deplasmanına oynayacak. Osasuna ise evinde Deportivo’yu konuk edecek.