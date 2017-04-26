Başakşehir – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, tek hedef olarak belirlediği kupada rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Mete Kalkavan’ın Fatih Terim Stadı’nda yöneteceği karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

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