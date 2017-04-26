Başakşehir – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray derbisini kazanan Fenerbahçe'de bugün günlerden Türkiye Kupası… Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçındaMedipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Teknik direktör Dick Advocaat, kadroda fazla değişikliğe gitmeyecek. Hollandalı hocanın Van Persie'nin yerine forvette Moussa Sow'u ilk 11'de başlatması bekleniyor.
Advocaat, oyuncularıyla yaptığı toplantıda kupanın önemine dikkat çekti. Hollandalı hoca, “Ligi 2. sırada bitirirsek ve Türkiye Kupası'nı alırsak, bu sezonu başarılı tamamlarız. G.Saray galibiyeti geride kaldı, artık önümüze bakmalıyız. Kupada Başakşehir ile önemli bir maç oynayacağız ve ilk maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmeliyiz. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.
BAŞAKŞEHİR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20. 45’te başlayacak olan Başakşehir – Fenerbahçe maçı ATV’den canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir’in muhtemel 11’i: Faruk, Caiçara, Epureanu, Attamah, Alpaslan, Mahmut, Mossoro, Hakan, Visca, Adebayor, Cengiz.
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Şener, Josef, Ozan (Mehmet Topal), Aatif, Lens, Alper Potuk, Sow.