Beşiktaş yarı finalde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 64-57 yenerek son 4 takım arasına kaldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek finalinde Beşiktaş, Bellona AGÜ’yü üçüncü maçta 64-57 yenerek seriyi 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Karşılıklı sayılar ile başlayan karşılaşmada periyodun sonlarına doğru oyun kontrolünü ele alan Beşiktaş, ilk periyodu 5 sayı önde tamamladı: 10-15. İkinci periyoda seri ile başlayan Beşiktaş, periyot ortasında farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Farkı koruyan Beşiktaş, ev sahibi Bellona AGÜ Spor karşısında devreye 11 sayı farkla önde başladı: 22-33. Üçüncü periyotta Kayseri takımının ataklarını kesmeyi başaran siyah beyazlılar, son periyoda 12 sayı önde başladı: 33- 45. Dördüncü periyotta farkı 7 sayıya kadar indiren Bellona AGÜ Spor, mağlup olmaktan kurtulamadı: 57-64.

Bellona AGÜ Spor sezona çeyrek finallerde veda ederken, Beşiktaş yarı finallere yükseldi.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fazilet Gülter, Polat Parlak

BELLONA AGÜ: Wauters 10, Dila 3, Ayşegül 2, Dubljevic 2, Chelsea Gray 7, Şaziye 7, Sanders 8, Gizem, Wright 18

BEŞİKTAŞ: Kübra İrem, Zellous 15, Burcu, Esra 6, Harding 17, Perovanovic 18, Meltem, Mehtap 3, Stokes 5

1.PERİYOT: 10 – 15

2.PERİYOT: 22 – 33

3.PERİYOT: 33 – 45