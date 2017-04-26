Beşiktaş’ta Mario Gomez gelişmesi

Beşiktaş, Mario Gomez'in Wolfsburg'a transferinden alacağı ücret ile ilgili sürecin devam ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Mario Gomez’i kiralarken Fiorentina kulübüyle, oyuncunun başka bir takıma transfer edilmesi halinde bonservis bedelinin yüzde 50’sinin kendilerine verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Alman golcü Beşiktaş’ta bir sezon oynadıktan sonra, Wolfsburg’a transfer oldu. Fiorentina, bu transferden dolayı 1 milyon 50 bin Euro aldıklarını bildirmişti. İtalyan kulübün Beşiktaş’la yaptığı anlaşma gereği bu paranın yarısı siyah beyazlılara verilecekti.

Beşiktaş kulübü, Gomez’in transferinde usülsüzlük olduğu gerekçesiyle bonservis bedelinin doğru bildirilmediğini belirterek olayın peşine düşmüştü. İddialar göre Gomez, Wolsfburg’a 7 milyon Euro’ya transfer olmuş, Beşiktaş’ın ise bu transferden 3.5 milyon Euro alacağı öne sürülmüştü.

Kartal, Mario Gomez’in bonservis bedeliyle ilgili araştırmaların ve incelemelerin yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.