Bruma sezon sonu Cimbom’dan ayrılıyor

Bir türlü sözleşme uzatmayan Bruma’nındüşen performansının altında İngiltere’ye transfer olma isteği yatıyor. 1 senelik daha kontratı bulunan 22’lik futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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