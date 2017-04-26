Bruma sezon sonu Cimbom’dan ayrılıyor

AMK GAZETE
Galatasaray’daki Bruma belirsizliğinin nedenleri ortaya çıkmaya başladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un geldiği gibi Rizemaçında kadro dışı bırakması, F.Bahçe derbisinde oyundan erkenden alması Portekizli oyuncununmoralini oldukça bozdu. Yaklaşık 3 aydır 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatamayan yönetim, gerekli adımları atmaya çalışsa da neticeye ulaşamadı.
‘BEDAVA GİTMESİN' DİYE SATILACAK
Türkiye’deki misyonunu tamamladığını düşünen Bruma, sarı-kırmızılılar ile kalan 1 senelik sözleşmesini uzatmıyor.Masaya oturmakta geç kalan yönetimi satış yapmaya zorlayan başarılı futbolcu, İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Eli kolu bağlanan yönetimde sezon sonunda Bruma'yı satarak, bedava gitmesine engel olacak.