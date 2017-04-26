Çağla Büyükakçay İstanbul Cup’ta ikinci turda

İstanbul Cup'ta yarışan temsilcimiz Çağla Büyükakçay Belçikalı rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nın teklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Çağla Büyükakçay, Belçikalı Maryna Zanevska’yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Garanti Koza Arena’da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ilk turunda rahat bir müsabaka çıkaran Çağla Büyükakçay, Maryna Zanevska’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle saf dışı bırakmayı başardı.

Turnuvanın son şampiyonu olan Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve Ayla Aksu’nun ardından ikinci tura yükselen üçüncü Türk sporcu oldu. Çağla Büyükakçay, ikinci turda bir diğer Türk tenisçi Ayla Aksu ile karşılaşacak.