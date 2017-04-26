Cengiz Gülaç: Kadromuz şov yapacaktır

Samsunspor maçında alınan galibiyetin futbolcularda bir rehavet yaşatmayacağını belirten Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, Denizlispor maçında kadrolarının şov yapacağını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç ve defans oyuncusu Ozan Tahta işleyen değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor'un ikinci yarıda iyi bir çıkış yakaladığını aktaran Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, “Samsunspor maçında ilk yarıda rüzgarın etkisi fazlaydı. İki takım da istediği oyunu sergileyemedi. İkinci yarı ise kendi oyunumuzu sahada yansıttık. Aldığımız skor futbolcularımıza bir rehavet vermeyecektir. Biz rahatladıkça iyi top oynayan bir ekibiz. Denizlispor ile oynadığımız ilk maçta hakem katliamı yaşanmıştı. Denizli maçında Hamido kart cezalısı ve sakat futbolcumuz yok. Denizlispor maçında rahatız. Ben eminim ki bu rahatlıkla Denizlispor maçında kadromuz şovunu yapacaktır” dedi.

Son 7 haftada iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getiren defans oyuncusu Ozan Tahtaişleyen ise, “Oynadığımız son 7 maçımızda 5 galibiyet bir beraberlik aldık. Bu yıl içerisinde yeni yönetimimizle birlikte büyük sorunlar gideriliyor. Bu seneyi kazasız belasız bitirdiğimiz zaman önümüzdeki sene Elazığspor'u güzel günler bekliyor. Önümüzde 5 maçımız var. Matematiksel olarak hiçbir şeyi garantilemiş değiliz. Önümüzdeki maçlarda en iyi sonucu alıp ligi en maksimum seviyede bitirmek istiyoruz” diye konuştu.