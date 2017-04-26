Darüşşafaka avantajı kaybetti

THY Avrupa Ligi play-off mücadelesinde DAÇKA, Real Madrid'e İstanbul'da yenilerek final four şansını zora soktu.

THY Euroleague’de Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid’i konuk etti. Real Madrid maçı 81-88 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Play-off 4. maçı Volkswagen Arena’da oynanacak. Real Madrid bu maçı da kazanırsa final four etabına kalan taraf olacak. Darüşşafaka’nın galip gelmesi durumunda ise seri, İspanya’da oynanacak son maça kalacak.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sasa Pukl , Milivoje Jovcic , Olegs Latisevs

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 18, Mehmet , Birkan , Wanamaker 17, Clyburn 7, Moerman 11, Anderson 2, Zizic 20, Slaughter , Bertans 3, Harangody 3

Başantrenör: David Blatt

Real Madrid: Randolph 12, Draper 3, Fernandez 3, Nocioni , Doncic 13, Maciulis , Reyes 2, Ayon 18, Radoncic , Carroll 21, Hunter 2, Llull 12, Thompkins , Suarez , Taylor 2

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 26-17 (Real Madrid lehine)

Devre: 33-46 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 58-70 (Real Madrid lehine)

Atiba Hutchinson Oğuzhan Özyakup ile birlikte DAÇKA – Real Madrid maçını izliyor pic.twitter.com/Tu47BUwdFp — Amkspor (@Amkspor) 26 Nisan 2017

Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid maçından özel kareler Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'de play-off 3. maçında Real Madrid'i konuk etti. İlgili Haberi Oku