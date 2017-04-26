Demirkol’dan Emre Belözoğlu’na sert sözler

Spor yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendirdi. Başakşehirli oyunculara PFDK'nın verdiği cezaları eleştiren Demirkol, Emre Belözoğlu'nun 'özür' açıklamalarıyla ilgili ise sert konuştu.

Sözlerine Obradovic ve Advocaat kıyaslamsıyla başlayan ve Hollandalı teknik adamı eleştiren Demirkol, şunları söyledi:

“Obra set ezberliyor, Advocaat oyunsunun adını bilmiyor”

Ben Obradovic’i doğru anlamadığımızı düşünüyorum. Biz futbol odaklı düşünüyoruz. Advocaat, Manchester United’ı yendi hemen ‘Futbolun Obradovic’i’ dendi. Obradovic, Olimpiyatlar’daki takımların oynadığı setleri ezberlemiş, Advocaat oyuncusunun adını bile bilmiyor. ‘Ukraynalı oyuncumuz’ diyor. Bilmiyor.

“Allah hepsini ıslah etsin”

Orada gazeteciler dayak yedi. Adam görevini yapıyor. Küfür edeni çekiyor ya da yumruk adanı çekiyor. Onun görevi o. Ama unutuldu gazetecinin görevi. Muhabir arkadaşımız da kalkmış Rize’den gelmiş. Bırak! Onlar sana gelsin. Volkan Babacan’ı efendi çocuk bilirdik. Havaları gördün mü? Emre Belözoğlu, ‘Bizim yaptığımız da örnek olsun’ diyor. Böyle bir kibir var mı? Bunlar inançlı arkadaşlar olduklarını söylüyorlar. Kibirden büyük günah var mı? 5 kişi bir adama saldırıyorsunuz. Bunu kim yapar. Allah hepsini ıslah etsin… Ne diyeyim! 5 kişisiniz, hepiniz sporcusunuz ve bir kişiye saldırıyorsunuz. Yahu parmağınızla indirirsiniz siz.

“PFDK’nın cezaları hükümsüzdür”

Volkan herhalde kolu sakatlandı diye ‘Zaten oynayamaz boşuna ceza vermeyelim’ dediler. PFDK kendisini lağv etmiştir. Bana ceza verse ben tanımam. Hükümsüzdür çünkü. Bir de bu görüntülerin ortaya çıkmış hali. Bir de görmesek kim bilir nasıl cezalar verecekler. Emre nerede? Onun yüzünden çıkmış kavga görüntülerde yok.

Ben teşekkür ettim önce Göksel Gümüşdağ’a. ‘Cezasını biz veririz’ dedi. Ama kandırıldık. Oyunmuş demek hepsi.

“Artık başka bir varlık olmuş”

Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Özür dilemeye gidiyorsun birine ve sonra ‘Bak ben senden özür diliyorum’ diyorsun. Bu artık başka bir varlığa dönüşmüş. Şaşkınlıkla izliyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Orada yapma bari. Çıktıktan sonra yapma. Saldırdığın dövdüğün adama mikrofon tutturuyorsun. Saldırdığın, yerdeyken tekmelediğin adama ‘Bunu da herkes yapmaz ha’ diyorsun.