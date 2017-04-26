Dursun Özbek’ten Igor Tudor kararı

Daha iki seneyi doldurmadan 5 farklı teknik adamla çalışan sarı-kırmızılılar, şimdi de taraftarların tepkisinidindirmek için Hırvat hoca ile yolları ayırmayı düşünüyor. Ruhsuz futbolcular da neşterden nasibini alacak.

AMK GAZETE / Ali GÜMEN

Yaklaşık 2 senedir G.Saray başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek'e teknik direktör dayanmıyor. Başkanlığı döneminde 32 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan ancak Podolski dışında olumlu bir transfere imza atamayan Başkan Özbek ve ekibi yine çareyi teknik direktör değişikliğinde arıyor. Alınan başarısız sonuçların faturası her zaman olduğu gibi takımın başındaki isme kesiliyor.FORMANIN HAKKINI VERMEYEN GİDECEK

İlk olarak 3 kupalı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, ardından Mustafa Denizli, Orhan Atik ve Jan Olde Riekerink'i de gönderdi. 2 senede 4 teknik adam eskiten Özbek, şimdi de maç başına 1.25 puan ortalaması yakalayan Tudor'u göndermeye hazırlanıyor. Ancak bu kez teknik adam kadar gözler futbolculara da çevrildi. Ruhsuz ve formanın hakkını vermeyen bazı futbolcular, gelecek yılı göremeyecek.

YALNIZ KALDI

Takımı Igor Tudor'a emanet eden sarıkırmızılı myönetim, Ayhan Akman dışında kimseyi teknik heyete monteedemedi. Florya'da da yalnız kalanHırvat çalıştırıcı, Akman dışında kendisine yardımcı olacak kimseyi bulamadı. Kendi ekibini de istediği gibi oluşturamayan Tudor'un sarı-kırmızılı macerası kısa süreceğe benziyor.