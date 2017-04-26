Form tuttular

Hakemlerimizin son haftalarda formda gözükmesi kalan kader maçları öncesi bizlere adil yönetimlerle ligi biteceklerini müjdeler gibidiydiler. Konya-Gaziantep maçında Cüneyt Çakır ve ekibi sahanın yıldızıydı. Karabük-Kasımpaşa mücadelesinde Alper Ulusoy son saniyelerdeki Kasımpaşalı oyuncuya yapılan penaltıyı değerlendirseydi tam başarıyla tamamlamış olacaktı maçı.

Rize-Başakşehir karşılaşmasını Bülent Yıldırım başarıyla tamamladı. Son dakikalarda verdiği iki penaltı kararı da doğruydu. Alanya-Osmanlı müsabakasında Özgür Yankaya formdaydı, Alanyasporlu oyuncunun elle düzeltip attığı golü iptal etmekte haklıydı.

Antalya-Trabzon randevusunda Y.Kemal Uğurlu eski yönetimlerini arattı. Trabzon kalecisinin yaptığı iki penaltıyı atladı, Esteban'a kırmızı vermeliydi. Evladım, maçlarının iyi gitmesi seni havalara sokmuş. Kendini beğenmişlik, ben bilirim demek olmaz.

Aman evladım bir daha böylesi iş kazası yapma. Gençlerbirliği-Kayseri buluşmasında Halis Özkahya önemli maçı fazla sızıltıya meydan vermeden bitirdi. Akhisar-Bursa karşılaşmasında Serkan Çınar başarılı maç çıkardı ama Akhisar'ın bir penaltısını atlamış.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini olağanüstü başarıyla tamamladı hakem Fırat Aydınus. Bu derbi ancak bu kadar başarılı yönetilebilirdi. Beşiktaş-Adana randevusunda H.Umut Meler geçen yıl ve bu sezon başında yönettiği maçlardaki gibi doğru kararlarla başarıyla yönetti bu önemli maçı, sevindirdi bizleri…