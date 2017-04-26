Galatasaray Valbuena’yı transfer ediyor

Olympique Lyon’un 10 numarası, sarı-kırmızılı kulübü sosyal medya üzerinden takibe başladı. Yıldız ismin “Bize gel” yorumlarını beğenmesi taraftarı coşturdu.

AMK GAZETE

Galatasaray'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alan Lyon'un yıldız ismi Mathie Valbuena'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak sürpriz bir hamle geldi.

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'da sadece 44 hesabı takip eden Fransız futbolcu, Galatasaray'ı da listesine ekledi. Taraftarla etkileşime geçen Valbuena, ingilizce ve Fransızca olarak yapılan “Bize gel” şeklindeki yorumları da beğendi.Bu sıcak temas sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Lyon formasıyla başarılı bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, çıktığı 37 resmi maçta 8 gol-6 asistlik bir performans sergiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı her iki maçta da forma giyen Valbuena, Türkiye'deki futbol atmosferinden çok etkilendiğini açıklamıştı.

Sözleşmesi seneye bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı yıldızın sosyal medyadaki bu yaklaşımı, transfer ihtimalinin güçlü olduğu şeklinde yorumlandı