Galatasaray’da Bursaspor hazırlıkları

Bursaspor ile deplasmanda kritik maça çıkacak olan Galatasaray, mücadelenin çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üç grup halinde topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde interval koşular gerçekleştirilirken son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva gerçekleştirildi.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da ve 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.