Günlerden Fenerbahçe

Fatih SÖYLEMEZOĞLU yazdı...

Planlı yatırımın sonunda hedefe bir adım daha yaklaşan F.Bahçe, kadro üstünlüğüne sahip olduğu seride Panathinaikos'u 3-0'la süpürerek final-four koltuğuna erken oturdu. Yarı finalindeki olası rakipleri Darüşşafaka ve Real Madrid'den birisi F.Bahçe'nin karşısına gelebilmek için en az iki maç daha oynayacak. Böylece F.Bahçe final-four'a daha diri, ufak tefek sakatlıkları halletmiş ve daha iyi hazırlanmış olmanın avantajı ile başlayacak.

F.Bahçe'nin, CSKA ile geçmişten kalan hesabı olduğunu unutmamak lazım. İlk kez katıldıkları 2015 final- four'unda Madrid'deki üçüncülük maçında, 2016'da da Berlin'deki finalde CSKA'ya yenilmişlerdi.

2016 final-four'una giderken bir önceki şampiyon Real Madrid'i eleyen F.Bahçe, Berlin'de finali son saniyelerde kaybettiği CSKA ile İstanbul'da karşılaştığı takdirde seyirci desteğiyle kazanmaya yakın. İstatistik bilimi yanılmaz ise son 8 takım içinde en iyi kısalara sahip olan F.Bahçe, bu oyuncuların performansı ile en büyük kupaya uzanacaktır.