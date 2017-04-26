Hugo Almeida kaleci oldu!

Yunanistan Kupası Yarı Finalinde AEK ile Olympiakos rövanş maçında karşılaştı.
İlk maçı 2-1 kazanan AEK, bu mücadeleyi 1-0 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı. Mücadelede 2 kırmızı kart çıkarken, bunlardan birini AEK kalecisi Anestis gördü. 90+5’te oyunu yavaşlatan oyuncu çift sarı kartla oyun dışında kalırken, oyuna 77. dakikada giren Hugo Almeida kaleye geçti!
Ev sahibi takımın 3 oyuncu değiştirme hakkını doldurmasıyla AEK’te kaleci formasını Beşiktaş’ın eski oyuncusu Almeida giydi. Portekizli forvet 3 dakika boyunca takımının kalesini korudu.
Hugo Almeida kendisi gibi Beşiktaş forması giyen Daniel Pancu’yu hatırlattı.