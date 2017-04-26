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Hugo Almeida kaleci oldu!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Hugo Almeida, AEK-Olympiakos maçının son 3 dakikasında kaleye geçti.
21:5726 Nisan 2017
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Hugo Almeida kaleci oldu!

Yunanistan Kupası Yarı Finalinde AEK ile Olympiakos rövanş maçında karşılaştı.

İlk maçı 2-1 kazanan AEK, bu mücadeleyi 1-0 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı. Mücadelede 2 kırmızı kart çıkarken, bunlardan birini AEK kalecisi Anestis gördü. 90+5’te oyunu yavaşlatan oyuncu çift sarı kartla oyun dışında kalırken, oyuna 77. dakikada giren Hugo Almeida kaleye geçti!

Ev sahibi takımın 3 oyuncu değiştirme hakkını doldurmasıyla AEK’te kaleci formasını Beşiktaş’ın eski oyuncusu Almeida giydi. Portekizli forvet 3 dakika boyunca takımının kalesini korudu.

Hugo Almeida kendisi gibi Beşiktaş forması giyen Daniel Pancu’yu hatırlattı.

Etiketler
aek olympiakos
Son güncelleme: 21:59 | 26.04.2017
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