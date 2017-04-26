Mahmut Tekdemir hastanelik oldu!

Başakşehir ve Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında burnuna darbe alan Mahmut Tekdemir, acilen hastaneye kaldırıldı.

Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yüzüne aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncu 34. dakikada yerini Samuel Holmen'e bıraktı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe'de Kjaer'in oyundan çıkmasının ardından Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan ve yerde kalan Mahmut oyuna devam edemedi. Gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Mahmut'un ilk müdahalesi oyun alanının kenarında yapıldı ve ardından başarılı oyuncu hastaneye götürüldü. Mahmut'un yerine 34. dakikada Samuel Holmen oyuna dahil oldu.

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