Panathinaikos takımının başkanını çıldırtan olay

Euroleague play off turu serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.

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