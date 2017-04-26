Sfairopoulos: Hücumda kötü oynadığımız için yenildik

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes’e hücumda gösterdikleri kötü performanstan dolayı kaybettiklerini belirterek, “Seride Efes’in 2-1 avantajı var. Final-Four’a gitmeleri için tek bir galibiyete ihtiyaçları var” dedi.

Olympiakos, Euroleague Play-off serisi üçüncü maçında deplasmanda mücadele ettiği Andolu Efes'e 64-60 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, “Efes'i tebrik ediyorum. Bence bugün hücumumuzdan dolayı kaybettik. Hücumda ve savunmada doğru kararlar almadık. Maçın 30 dakikasında pasiftik. Deplasmanda iyi defans yapıp, iyi hücum da ederseniz kazanırsınız. Üretken olamadık. 18 top kaybı oldu. Bu deplasman takımı için önemli bir sayı. Konsantrasyon eksikliğinden dolayı bunlar oldu. Maçın sonunda geri gelmeye çalıştık. Şansımızda vardı. Efes'i son anlarda aldığı ribaund basket olunca bu maçı almamızı olanak sağlamadı. Efes'in 2-1 avantajı var. Final-Four'a gitmeleri için tek bir galibiyete ihtiyaçları var. Bir sonraki maç için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Anadolu Efes - Olympiakos maçından renkli kareler İlgili Haberi Oku