Van Persie Vodafone Arena’da bekleniyor

Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evindeki derbide mutlu sonu ilan edip turu kaptırdığı olaylı kupa derbisinin acısını çıkarmak istiyor siyah-beyazlı takım, iki hafta sonra evindeki derbidemutlu sonu ilan edip turu kaptırdığı olaylı kupa derbisinin acısını çıkarmak istiyor.

AMK GAZETE

Beşiktaş, haftaya Başakşehir'i devirip son 5 haftada 10 puanlık farka ulaşırsa 30. haftada konuk edeceği Fenerbahçe'nin gözü önünde tur atma şansına sahip olacak. Bu hesapta Dolmabahçe'de sarı-lacivertlilerinmağlup edilmesi ve aynı hafta Başakşehir'in Antalya'da puan kaybetmesi bitime 4 hafta kala ligde mutlu sonu getiriyor.

Siyah-beyazlılar, böylece Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'daki olaylı derbide 1-0 yenilip çeyrek finali kaptırdığı ezeli rakibiyle hesabını lig zaferi turuyla kapatmış olacak. Taraftarlar, Tosic'in kırmızı kart görmesine sebep olup gol sevincinde Oğuzhan'ı hedef alan Van Persie'nin bu atmosfere şahit olmasını özellikle istiyor.