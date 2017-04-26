Vincent Aboubakar Şenol Güneş’e bakar

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar’ın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline geldi.

AMK GAZETE

Porto’dan 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Aboubakar'ın Beşiktaş ile yola devam edip etmeyeceği büyük merak konusu. Adana maçında perdeyi açıp, kırmızı kartları bir yana ikinci yarıda yakaladığı çıkışla bu sezon 15 gole ulaşan Kamerunlu forvet, kesinlikle Portekiz kulübüne dönmek istemiyor.

Bu konuda yönetimin yol haritasını ise Şenol Güneş'in raporu belirleyecek. Ancak UEFA FFP kısıtlamasının 1 sene daha sürecek olması ve Porto'nun 25 yaşındaki golcüden yüksek gelir sağlama beklentisi yönetimin işini zorlaştırıyor. Güneş ‘kalsın' derse yeniden kiralama