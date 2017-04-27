A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek millilerde aday kadro belli oldu. Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda 6 isimle en çok oyuncu Fenerbahçe'den yer aldı.

Milliler, 2 Mayıs Salı günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda toplanarak hazırlıklarına başlayacak. 17 Mayıs Çarşamba günü ise kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Slovenya'da üç hazırlık maçı oynayacak olan milliler, Türkiye'ye döndükten sonra 3-4 Haziran'da Rusya'da iki tane hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, 9 ve 10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gidecek.

Aday kadroya, çekirdek kadroyu destekleyecek genç, tecrübeli oyuncuları dahil ettiklerini vurgulayan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, “Hem kadromuzdaki isimlerin hem de kadroya giremeyen diğer arkadaşlarımızın çok değerli isimler olduğunu biliyoruz. Bu yapımızla Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve iyi dereceyi elde etmek istiyoruz. Kamp süresince iyi çalışıp, günden güne ilerleyen bir takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Yıldırım: Ülkemizi iyi şekilde temsil etmek istiyorum

A Milli Kadın Takımı'nın son yıllarda önemli başarılara imza attığını söyleyen Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, “Kadın basketbolunda bu yıl kulüpler düzeyinde önemli başarılar elde ettik. Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlar düzeyinde de başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak ve turnuvaya da en iyi durumda gitmek istiyoruz. Bilyoner.com KBL'de play-off heyecanı devam ettiği için, kulüp maçları devam eden oyuncularımızdan eksik şekilde hazırlıklarımıza başlayacağız. Kulüplerinde sezonu tamamlanan oyuncularımız da bizimle ilerleyen bölümlerde birlikte olacaklar” dedi.

Ene: Gençlerimize ilham vermek istiyoruz

A Milli Kadın Takım Menajeri Zeynep Gül Ene ise Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleştirilecek kamp programıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, “2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Basketbolumuz için çok önemli ve heyecanlı bir döneme giriyoruz. Bu takımın formasını giymiş oyuncular, hem kadın basketbolunu hem de ülke basketbolunu her zaman üst seviyeye taşıdılar. 2015 yılında düzenlenen turnuvada millilerimiz, 5.olarak Olimpiyat Elemeleri oynamaya hak kazanmıştı. Her daim başarılarıyla ülkemizi gururlandıran kadın basketbolcularımızın, elde edecekleri başarılarla bir kez daha Türk Basketbolu'nun geleceğine ilham vermeye devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın idari ve teknik kadrosu ile aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

İdari ve teknik kadro

Zeynep Gül Ene – A Kadın Milli Takım Menajeri (TBF)

Ekrem Memnun – A Kadın Milli Takım Başantrenör (TBF)

Aziz Akkaya – A Kadın Milli Takım Antrenörü (Beşiktaş)

Emre Vatansever – A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü (Yakın Doğu Üniversitesi)

Selen Tatlıdede – A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü (Adana ASKİ)

Metin Uzun – Doktor

İsmet Aziz – Kondisyoner (Beşiktaş)

Turgay Aslanyürek – Kondisyoner (Galatasaray)

Adem Çalı – Fizyoterapist

Şengül Sangu Talak – Diyetisyen

Cihan Fidan – Masör (Beşiktaş)

Sezer Karahasan – Masör (Beşiktaş)

Barış Yılmaz – Malzemeci (TBF)

Sporcu kadrosu

Ayşegül Günay, Şaziye İvegin Üner, Lara Sanders (Bellona AGÜ )

Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş)

Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (Botaş )

Hülya Çoklar (Canik Belediye)

Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe)

Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray)

Safiye Simay Karaman, Merve Aydin (Girne Üniversitesi)

İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi)

Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)