Advocaat ile Avcı arasında yüksek gerilim

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında iki takımın hocaları ilk yarının ortalarında birbirleriyle tartıştı. Abdullah Avcı’nın Advocaat’ı işaret ederek “Fazla konuşma” demesi ekranlara yansıdı. Hollandalı da benzer şekilde Avcı’ya tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında hem saha içinde hem de yedek kulübelerinde tansiyon yüksekti. Maçın sertleştiği anlarda oyuncular arasında kısa süreli gerilim yaşanırken, kenarda da hocalar tartıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile sarı-lacivertlilerin hocası Dirk Advocaat, birbirlerini fazla konuşmakla eleştirdi. Yaşanan laf atışmasına yardımcı hocalar Cor Pot ile Erol Bulut da dahil oldu. Hocalar arasındaki gerilim kameralara da yansırken, Abdullah Avcı'nın el hareketiyle meslektaşına “Fazla konuşma” şeklinde sitemde bulunduğu gözlendi.

Kader adamı Şener Özbayraklı Şener Özbayraklı, Medipol Baiakşehir maçında bir topu uzaklaştıramadı, bir kez de adamını kaçırıp takımını yakma durumuna geldi. Ancak Ozan'ın golünde pozisyonu başlattı, Van Persie'ye de müthiş bir asist yaptı. İlgili Haberi Oku

Ancak taraflar daha sonra sakinleşti ve olay fazla büyümeden yatıştı. Yaşanan olaylar sosyal medyada da büyük yankı buldu.