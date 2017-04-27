Advocaat ile Avcı arasında yüksek gerilim

Karşılaşmanın ilk yarısında hem saha içinde hem de yedek kulübelerinde tansiyon yüksekti. Maçın sertleştiği anlarda oyuncular arasında kısa süreli gerilim yaşanırken, kenarda da hocalar tartıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile sarı-lacivertlilerin hocası Dirk Advocaat, birbirlerini fazla konuşmakla eleştirdi. Yaşanan laf atışmasına yardımcı hocalar Cor Pot ile Erol Bulut da dahil oldu. Hocalar arasındaki gerilim kameralara da yansırken, Abdullah Avcı'nın el hareketiyle meslektaşına “Fazla konuşma” şeklinde sitemde bulunduğu gözlendi.
Ancak taraflar daha sonra sakinleşti ve olay fazla büyümeden yatıştı. Yaşanan olaylar sosyal medyada da büyük yankı buldu.