Avcı ve kaptan Emre Fenerbahçe’yi kurtardı

Dakika 57… Fenerbahçe'nin stoperi Skrtel kendi yarı sahasında topu aldı, ilerledi, ilerledi ve… Topu atacak kimse bulamadı, sonra da ellerini havaya kaldırdı, “Kime atayım” diye isyan etti. İşte Advocaat'ın oynattığı futbolun özeti buydu. Maç kadroları açıklandığında Fenerbahçe'nin Galatasaray maçından daha savunmacı bir kadroyla sahada olduğunu gördük. Dörtlü defansın önünde üçlü defans kurgusu (Souza-Mehmet Topal-Ozan) solda haftalardır olmayan Aatif ve sağda tek umut Lens ile “Sezon bitsin ve gidelim bu şehirden” diyen Persie.. Fenerbahçe'nin gol pozisyonuna girmediği, giremediği ıstırap dolu bir 90 dakikaydı sarı-laciverte gönül verenler için. Kenarda da takımı ileriye taşıyabilecek Alper, Salih ve Persie'den daha diri-hırslı Sow yedekti. Zaten maç başladı ve Cengiz Ünder'le iki farkı yakaladı Başakşehir. Savunma yapmak için de yaratıcı olmak, güçlü olmak gerekir. Fenerbahçe bunu da beceremedi. Neyse ki Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı ve kaptanı Emre girdi devreye. Nasıl mı? Avcı, kenarda Advocaat'la didişti, Emre de sahada hakem Mete Kalkavan'la. Bu da takımın ahengini bozdu ve ölü Fenerbahçe'nin iki gol bulmasını sağladı. Advocaat da 70'ten sonra Salih Uçan ve Sow'u oyuna alarak ‘dehasını' bir kez daha gösterdi. Saracoğlu'nda kozlarını paylaşacak iki takımdan Başakşehir'in daha önde olduğunu şimdiden söyleyelim de…

SON SÖZ: Bu maçta da Fenerbahçe'yi Volkan Demirel kurtardı.