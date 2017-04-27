Başakşehir – Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Cuma
20.00 Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler19.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa – Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler16.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık19.00 Adanaspor – Antalyaspor: Alper Ulusoy19.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor – Galatasaray: Halis Özkahya20.00 Osmanlıspor – Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan