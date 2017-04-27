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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
BEŞİKTAŞ
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Başakşehir – Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
13:3927 Nisan 2017
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Başakşehir – Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır’ın

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Cuma

20.00 Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi

16.00 Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler19.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa – Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler16.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık19.00 Adanaspor – Antalyaspor: Alper Ulusoy19.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor – Galatasaray: Halis Özkahya20.00 Osmanlıspor – Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

Etiketler
Başakşehir beşiktaş süper lig hakemler
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