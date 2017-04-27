Başakşehir’de gol düellosu

Oktay APAYDIN yazdı...

Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'na uzanmak ve ligi de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek noktada bitirmek olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonunda maç sonu olaylarıyla yıpranan kalesine U-21 takımından Faruk'u koymak zorunda kalan Başakşehir; yarı finalin ilk ayağında gol düellosuna girdi. Fenerbahçe ilk yarıda topun arkasında durmaya çalışırken iki bekinin büyük hatasıyla kalesinde iki gol birden görürken; moral olarak maça tutunacağı golü de Ozan ile buldu.

Maçın ilk dakikalarında Başakşehir baskılı bir oyunla Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Dönen topları da toplayan Başakşehir ilk golünü İsmail'in hatası Şener'in müthiş ıskasının ardından genç Cengiz'in şutuyla buldu. Fenerbahçeli futbolcular daha ne olduğunu anlayamadan 11. dakikada bu kez de sol bek İsmail yine uyuyakalınca yapılan ortada sağ bek Şener de seyirci olunca Cengiz'e de 2. Başakşehir golünü atmak düştü. Fenerbahçe ise bu golden hemen sonra Ozan'la ilk golünü attı. Fenerbahçe ilk devrede rakip kaleye iki etkili şut attı bir gol oldu diğerini çizgiden çıkardılar.

Maçın ikinci yarısında da ilk yarıya benzer pozisyonlar vardı. Etkili olan Başakşehir'e karşı skor avantajını korumak isteyen Fenerbahçe 60 dakikada Van Persie'nin kafasından beraberliği yakaladı. Bu sezon alabileceği tek kupa olan Ziraat Türkiye Kupası aşkına orta sahada top çeviren Fenerbahçe'ye karşı Başakşehir ise ikinci maça kendini rahatlatacak bir skor bulmak için uğraş verdi. İkinci yarı daha çok orta saha mücadelesi içinde geçti. İlk randevuda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken; küçük de olsa Fenerbahçe, Başakşehir'den avantajlı bir skorla ayrılarak final ve kupa ümidini Kadıköy'e taşımayı başardı.