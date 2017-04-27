Beşiktaş’ta Talisca endişesi

Beşiktaş’ın Benfica’dan 2 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Talisca, attığı goller sonrasında Avrupa devlerini peşine taktı.

Sosa’nın ayrılmasının ardından Beşiktaş, Banfica'dan Talisca'yı 2 yıllığına kiralayarak 10 numara sorununu çözmüştü. Brezilyalı, geçirdiği sakatlığa rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birine imza attı. 29 maçta 14 gol, 6 asist üreten 23 yaşındaki oyuncusu, özellikle Lyon maçında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Benfica ile yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş veya Talisca'dan biri istemediği sürece sambacı 2 yıl siyah-beyazlı ekipte kalacak. Ancak 25 milyon Euro ve üzerinde bir teklif alması halinde Benfica, oyuncuyu istediği kulübe satabilir. Talisca'nın adı Monaco ve Manchester United ile anılıyor. Sambacının performansıyla coşan Beşiktaşlılar ise hiçbir kulübün bu rakamı önermemesi için adeta dua ediyor.

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EZELİ RAKİPLERİ BU İKİLİ GEÇTİ

Ligde şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta son 3 maçta rakip filelere toplam 10 gol attı. Gençlerbirliği'ni 3-0, Trabzon'u 4-3 ve Adana'yı 3-2 yenen Kartal'da Talisca 3, Aboubakar ise 2 kez ağları sarstı. İki oyuncu toplam 5 gol kaydederken, aynı periyotta Fenerbahçe 5, Galatasaray 4 kez rakip ağları sarstı.