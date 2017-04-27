Bursaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal takımdan ayrı koşu yaparken, Serdar Kurtuluş ise kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.