Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
01 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
20:4727 Nisan 2017
0
Bursaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal takımdan ayrı koşu yaparken, Serdar Kurtuluş ise kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER