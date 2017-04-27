Dudu Beşiktaş’ı istiyor

Uzun süredir Beşiktaş’ın transfer gündemini meşgul eden Brezilyalı yıldız Dudu, siyah-beyazlı formayı giymeye dünden razı... Kulübü Palmeiras ile pazarlıkları ise bizzat Başkan Fikret Orman üstlendi.

Yönetici Metin Albayrak, geçen ay çıktığı Brezilya turunda uzun süredir Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Dudu'nun menajeriyle masaya oturmuştu. Albayrak'ın bu görüşmeden “Dudu, Beşiktaş'a gelmeye dünden hazır. Siz kulübü Palmeiras ile anlaşın” mesajıyla ayrılması üzerine yönetim, sambacı yıldız konusunda yol haritasını belirledi. Başkan Fikret Orman, kendi ağzından ilgilendiklerini açıkladığı ve hücum hattının her bölgesinde başarıyla görev yapabilen 25 yaşındaki joker oyuncu için bizzat devreye girecek. Palmeiras, sözleşmesini yakın zamanda 2020'ye kadar uzattığı Dudu'yu ancak ikna edici astronomik bir teklif gelirse satabileceğini açıklamıştı. Pazarlık ustası Orman ise şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte Güney Amerika ülkesine bu transferi bitirme hedefiyle çıkarma yapma hazırlığında…

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Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen ve Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren Dudu'nun Beşiktaş-Lyon maçını izlerken fotoğrafını sosyal medyada paylaşması ‘niyet mesajı' olarak algılanmıştı.