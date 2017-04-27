Dursun Özbek yenilgiyi tebrik etti!

Dursun Özbek, “Derbideki performansınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Üzüntülü olduğunuzu biliyorumama ayağa kalkın. Lig yeniden başlıyor, 25 milyon taraftarımızı üzmeye hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi öncesi 2 kez Florya'ya çıkarma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün de futbolcuları ziyaret etti. Derbi yenilgisinin ardından takımamoral vermek isteyen Özbek'in,mağlubiyete rağmen takımı tebrik etmesi dikkat çekti. Galatasaray Başkanı, “Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum. Ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Dursun Özbek, futbolcularına şöyle seslendi:

“Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil. Bu 6 maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkân vermeyin. Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.”

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SELÇUK İNAN: PES ETMEYECEĞİZ

Galatasaray’ın Kaptanı Selçuk İnan, Özbek'in ardından takım adına bir konuşma yaptı. Fenerbahçe yenilgisinin ardından soyunma odasına giderken kapıları tekmeleyen Selçuk, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Milli futbolcu, “Maçtan sonra ben de arkadaşlarımı oyundan dolayı tebrik ettim ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki altı maçı kazanmak için her şeyi yapacağız, fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.