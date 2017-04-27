Ersan İlyasovalı Atlanta seride geriye düştü

NBA Play-Off ilk tur 5. maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, Verizon Center’da karşılaştığı Washington Wizards’a 103-99 mağlup oldu ve seride 3-2 geriye düştü.

NBA'de Play-Off ilk tur heyecanı 5. maçlar ile devam etti. Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Chicago Bulls’u 108-97 mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti. Boston'da Isaiah Thomas 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Avery Bradley 24 sayı, 6 ribaund, Al Horford 21 sayı, 9 asist, 7 ribaund ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Bulls’ta ise Dwyane Wade 26 sayı, 11 ribaund, 8 asist, Robin Lopez 14 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve Jimmy Butler 14 sayı, 8 ribaund, 6 asist ile oynadı. Chicago Bulls'ta ayrıca yıldız basketbolcu Rajon Rondo sakatlığı nedeniyle maçta yer almadı.

Washington avantaj yakaladı

Washington Wizards, Verizon Center’da karşı karşıya geldiği milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Atlanta Hawks’ı 103-99 mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti. Wizards’ta Bradley Beal 27 sayı, 5 ribaund, John Wall 20 sayı, 6 ribaund, 14 asistlik ve Otto Porter Jr. 17 sayı ile takımına katkıda bulundu. Atlanta'da ise Dennis Schroder 29 sayı, 11 asist, Paul Millsap 21 sayı attı, 11 ribaund ve Tim Hardaway 15 sayı üretirken, Ersan ise 2 sayı, 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün TSİ programı şöyle:

02.00 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors (2-3)

04-30 Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs (2-3)