Fenerbahçe cezasına 4 Panathinaikos oyuncusu karşı çıktı

Büyük umutlarla geldikleri İstanbul'dan Fenerbahçe karşısında mağlubiyet alarak dönen ve seride 3-0 geriye düşerek Final-Four şansını kaçıran Panathinaikos, fena karıştı. Uçakla gelen takımın Yunanistan'a otobüsle gitmesine karar veren Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un bu cezasına dört sporcu karşı çıktı. Ceza Yunan basınında 'Rezalet' olarak adlandırıldı.

THY Euroleague’de Fenerbahçe ile eşleşen Panathinaikos, evinde kaybettiği iki maçın ardından İstanbul’da da yenilerek galibiyet alamadan çeyrek finalde elendi ve Final-Four’a kalamadan turnuvaya veda etti. Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, özellikle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u çileden çıkardı. Takıma Final-Four’a kalması halinde 250 bin Euro prim verme kararı alan Giannakopoulos, alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü ve takıma otobüs cezası verdi. Panathinaikos basketbolcularına uçak bileti almayan başkan, İstanbul’dan Atina’ya otobüs ile dönülmesine karar verdi. Bu karar Yunan basınında günün konusu olurken, ‘Türkiye bizi rezil etti’ başlıkları atıldı. Seride ev sahibi avantajı bulunan ancak sahasında aldığı iki mağlubiyetle İstanbul’a mutlak galibiyet parolası ile gelen Panathinaikos, uçakla yaklaşık 1 saatte geldiği İstanbul’dan otobüsle 12 saatlik bir yolculukla geri döndü. Takımdaki dört basketbolcu ise karara karşı gelerek kendi uçak biletlerini alıp Yunanistan’a döndü. Başkan Giannakopoulos’un bu dört basketbolcuya takım kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Anadolu Efes hedefe yürüyor! Turkis Airlines Euroleague play-off mücadelesinde Anadolu Efes, Olympiakos'u yenerek seride 2-1 öne geçti. Abdi İpekçi'de gelecek olan zafer Efes'e final four kapısını açacak. İlgili Haberi Oku

Yunan basınında büyük yankı uyandıran bu gelişme şaşkınlıkla karşılandı. İstanbul ile Atina arasında yaklaşık 1000 km mesafe olduğunun altı çizilirken, basketbolcuların 12 saatin üzerinde yolculuk yaptığı belirtildi. Panathinaikos’un dört basketbolcusu ise bu cezayı dinlemedi. Otobüsle gitmeyi reddeden Antonis Fotsis, Kenny Gabriel, Chris Singleton ve Mike James kendi uçak biletlerini satın alarak Yunanistan’a döndü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos koçu Xavi Pascual, yardımcıları ve yabancı oyuncular Giannakopoulos’un uçak biletlerini iptal etmesinin ardından ülkeye otobüsle dönme kararına tepki gösterdi.